Спасатели потушили пожар на территории завода «Красмаш»

Пожар на территории завода по производству ракет «Красмаш» в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожар на складе завода «Бирюса» на территории «Красмаша» произошел днем 26 апреля, площадь возгорания достигла 24 тыс. кв. м. На складе находится около 50 тыс. холодильников.

У здания частично обрушилась крыша, пожару присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. В МЧС при этом отмечали, что угрозы распространения огня на другие объекты не было.

Позднее возгорание удалось локализовать на площади 20 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Об инциденте главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.