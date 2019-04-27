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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Спасатели потушили пожар на территории завода «Красмаш»

Пожар на территории завода по производству ракет «Красмаш» в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожар на складе завода «Бирюса» на территории «Красмаша» произошел днем 26 апреля, площадь возгорания достигла 24 тыс. кв. м. На складе находится около 50 тыс. холодильников. 

У здания частично обрушилась крыша, пожару присвоили четвертый, повышенный ранг сложности. В МЧС при этом отмечали, что угрозы распространения огня на другие объекты не было.

Общество
Рогозину доложили о ситуации с пожаром на территории «Красмаша»

Позднее возгорание удалось локализовать на площади 20 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Об инциденте главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.

Завод «Красмаш» производит межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», «Синева» и разгонные блоки. Предприятие было основано в 1932 году.

Теги: Красноярск, МЧС, Пожар
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