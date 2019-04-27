Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным

Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын после завершения визита в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным, прибыл на бронированном поезде на вокзал Пхеньяна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер сошел с поезда «под восторженные возгласы толпы», и принял рапорт от начальника почетного караула Корейской народной армии. Ким Чен Ына встретили руководство партии, правительства и вооруженных сил, а дети преподнесли ему букет цветов, отмечает ЦТАК.

Первый с момента вступления в должность визит главы КНДР в Россию начался 24 апреля. На приграничной станции Хасан, куда прибыл поезд Ким Чен Ына, его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, дипломаты, чиновники и девушки с хлебом и солью. После этого северокорейский лидер отправился во Владивосток.