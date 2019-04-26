ЦТАК раскрыл детали переговоров Путина и Ким Чен Ына

Главы государств встречались накануне во Владивостоке. Путин отмечал, что в ходе саммита с обсудил с Ким Чен Ыном ситуацию на Корейском полуострове, а также историю двусторонних отношений и их нынешнее и будущее развитие

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи во Владивостоке обсудили вопросы расширения и развития двустороннего сотрудничества стран в различных областях. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В частности, главы двух государств на переговорах, по его данным, подчеркнули необходимость укрепления отношений, в том числе возобновление контактов на высшем уровне, а также развитие двустороннего сотрудничества.

«Обе стороны согласились предпринять активные меры в различных областях, чтобы продвинуть на более высокий уровень взаимовыгодные торгово-экономические отношения между двумя странами и еще более активизировать работу межправительственной российско-корейской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству», — говорится в материале ЦТАК.

Кроме того, стороны, по информации госагентства, договорились оценить ситуацию на Корейском полуострове и обсудить связанные с этим проблемы для достижения «стратегического взаимодействия и тактического сотрудничества в области мира и безопасности в регионе».