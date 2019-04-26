Директор ФБР увидел угрозу со стороны российской разведки

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что российская разведка «представляет очень серьезную угрозу» для США. Об этом сообщает CNN.

Выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, он согласился с оценкой спецпрокурора Роберта Мюллера, который в своем докладе охарактеризовал вмешательство России в американские выборы в 2016 году как «широкое и систематическое».

При этом глава ФБР отметил, что с 2016 года были достигнуты «огромные успехи» и в 2018 году в США «не видели какого-либо существенного влияния» на выборы. Несмотря на это, необходимо продолжать следить за ситуацией, добавил он.

Отредактированная версия доклада Мюллера была опубликована 18 апреля на сайте Минюста США. В документе говорилось, что команда спецпрокурора не нашла доказательств сговора президента Дональда Трампа и его команды с Россией, но зафиксировала попытки Москвы вмешаться в ход выборов. В частности, Россия занималась дезинформацией в социальных сетях с целью подогреть противоречия в обществе, утверждается в докладе.