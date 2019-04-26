Зеленский после выборов отправился на отдых в Турцию

Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, проведет отпуск с семьей в Турции. Об этом он рассказал у себя на странице в Facebook.

«Надо быть открытым. Так вот. Вылетаем в Турцию. Вывожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через два дня назад. За четыре месяца… первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха», — написал Зеленский на украинском языке.

Зеленский победил на выборах с результатом 73,22% голосов. Это рекордный показатель за всю историю президентских выборов на Украине. За его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей. Он признал свое поражение. Результаты выборов российский лидер Владимир Путин назвал «провалом политики Порошенко».

Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании официального подведения итогов. В комиссии ответили, что его заявление безосновательно.