ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы

Центризбирком Украины отрицает обвинения победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского в затягивании сроков оглашения результатов голосования. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко, сообщает телеканал «Прямой».
По его словам, заявления Зеленского безосновательны, поскольку Центризбирком работает с опережением графика.
«Согласно закону о выборах президента в ЦИК есть десять дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги упомянутого повторного голосования», — сказал Радченко. По его словам, по состоянию на 25 апреля ЦИК приняла в работу почти все протоколы окружных комиссий.
«И мы идем, знаете, с незначительным опережением сроков, нам закон указывает. То есть я даже не понимаю, о чем говорить. Процесс идет, комиссии приезжают, сдают документы», — добавил Радченко.