ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы

ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы

Замглавы Центризбиркома указал, что комиссия работает с опережением графика. По мнению Зеленского, ЦИК пытается затянуть оглашение итогов выборов, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду

Евгений Радченко (Фото: Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС)

Центризбирком Украины отрицает обвинения победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского в затягивании сроков оглашения результатов голосования. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко, сообщает телеканал «Прямой».

По его словам, заявления Зеленского безосновательны, поскольку Центризбирком работает с опережением графика.

«Согласно закону о выборах президента в ЦИК есть десять дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги упомянутого повторного голосования», — сказал Радченко. По его словам, по состоянию на 25 апреля ЦИК приняла в работу почти все протоколы окружных комиссий.

«И мы идем, знаете, с незначительным опережением сроков, нам закон указывает. То есть я даже не понимаю, о чем говорить. Процесс идет, комиссии приезжают, сдают документы», — добавил Радченко.