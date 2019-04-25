ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,69 +0,37 EUR Бирж. 71,99 +0,23 Brent 74,95 +0,70% USD Нал. 65,28 63,60 EUR Нал. 72,78 71,21 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1130 -0,0026 BTC/USD Бирж. 5 540,80 +64,60 IMOEX 2 560,94 -0,70% RTSI 1 245,98 -1,42% DJIA 26 525,27 -0,27% Nasdaq 8 133,49 +0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан Общество, 21:12 Кокорин назвал удар Пака стулом машинальным Общество, 20:55 Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа Бизнес, 20:55 Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому Общество, 20:54 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 20:50 Минкультуры опровергло связь переноса фильма о священнике с Пасхой Общество, 20:48 Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе Общество, 20:44 Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Спартак». Онлайн Спорт, 20:30 Власти Шри-Ланки назвали завышенным на 100 человек число жертв теракта Общество, 20:11 В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете на ввоз хамона Общество, 20:06 Какой модный тренд весны создан для вас. Тест РБК и KUPIVIP.RU, 19:59 СМИ узнали детали контракта Эдена Азара с «Реалом» Спорт, 19:57 В Екатеринбурге эвакуировали Ельцин-центр из-за сообщения о минировании Общество, 19:52 ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы Политика, 19:52
Выборы на Украине ,  
0 
ЦИК ответила на обвинения Зеленского в затягивании признания его победы
Замглавы Центризбиркома указал, что комиссия работает с опережением графика. По мнению Зеленского, ЦИК пытается затянуть оглашение итогов выборов, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду
Евгений Радченко (Фото: Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire / ТАСС)

Центризбирком Украины отрицает обвинения победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского в затягивании сроков оглашения результатов голосования. Об этом заявил замглавы ЦИК Украины Евгений Радченко, сообщает телеканал «Прямой».

По его словам, заявления Зеленского безосновательны, поскольку Центризбирком работает с опережением графика.

«Согласно закону о выборах президента в ЦИК есть десять дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги упомянутого повторного голосования», — сказал Радченко. По его словам, по состоянию на 25 апреля ЦИК приняла в работу почти все протоколы окружных комиссий.

Фотогалерея 
20 друзей Зеленского: кто входит в команду кандидата в президенты Украины

«И мы идем, знаете, с незначительным опережением сроков, нам закон указывает. То есть я даже не понимаю, о чем говорить. Процесс идет, комиссии приезжают, сдают документы», — добавил Радченко.

Ранее Зеленский заявил, что ЦИК намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов. По его словам, это делается, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду. ЦИК обнародовала информацию об окончательном подсчете голосов еще 23 апреля, при этом официальные итоги выборов комиссия намерена объявить только 30 апреля.

«Победа есть, а полномочий нет», — заявил Зеленский. По его мнению, затягивание со стороны ЦИК необходимо, чтобы «у президента Зеленского не было возможности думать о роспуске Верховной рады». «Мне кажется, что это несправедливо», — отметил избранный глава государства.

Конституция Украины дает президенту страны право распустить парламент и назначить внеочередные выборы, но сделать он это может не менее чем за полгода до истечения срока полномочий Верховной рады. Выборы в Раду должны пройти в октябре 2019 года.

Ранее издание «Страна.ua», ссылаясь на источники, утверждало, что команда действующего президента Украины Петра Порошенко намерена организовать отставку главы Конституционного суда, что может привести к отсрочке на неопределенное время вступления нового президента в должность. Конституционный суд Украины эту информацию опроверг.

Авторы: Юлия Выродова, Маргарита Девяткина
Теги: Владимир Зеленский, ЦИК, Украина
Материалы по теме
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter