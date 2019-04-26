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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Постпред России в ООН отказался посылать поздравительные цветы Зеленскому

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посылает России противоречивые «сигналы», поэтому посылать «поздравительные цветы» ему рано, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано», — сказал Небензя, отвечая на выступление постпреда Германии. «Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые», — добавил он.

​Небензя также предложил дождаться реальных шагов от нового президента Украины в вопросах урегулирования ситуации на юго-востоке страны. «Мы будем смотреть, будет он придерживаться минских соглашений или придумывать новые форматы. Время покажет», — сказал российский дипломат.

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Предложение России послать «риторический букет» Зеленскому выдвинул постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген. По его словам, в немецкой дипломатической практике учат, что если в стране, с которой у Берлина сложные отношения, ко власти пришел новый человек, то нужно продемонстрировать расположение и готовность к диалогу. «Вы посылаете ему, так сказать, риторические цветы», — пояснил Хойсген.

Владимир Зеленский победил на президентских выборах, набрав 73,33% голосов. У действующего главы Украины Петра Порошенко — 24,45%. Инаугурация избранного президента должна пройти не позднее 3 июня.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Василий Небензя
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