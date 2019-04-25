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Выборы на Украине ,  
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Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы
По словам избранного президента, это делается для того, чтобы оттянуть инаугурацию и лишить его права распустить Верховную раду

Видео: Володимир Зеленьский / Facebook

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства. О том, что Зеленский набрал в нем 73,22% голосов (рекордный результат за всю историю президентских выборов на Украине), ЦИК объявила еще 23 апреля, однако официально итоги выборов до сих пор не подведены и их обещают огласить лишь 30 апреля.

По словам Зеленского, оглашение официальных итогов выборов оттягивается для того, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду.

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​«Победа есть, а полномочий нет. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная рада могла затянуть назначение даты инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Зачем? Чтобы у президента Зеленского не было возможности думать о роспуске Верховной рады. Мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия 73% имеет право думать про это. И имеет право иметь такую возможность», — сказал Зеленский (видеобращение избранного президента опубликовано на его странице в сети Facebook).

Согласно Конституции Украины президент страны имеет право распустить парламент и назначить внеочередные выборы, однако ст. 90 запрещает ему делать это менее чем за полгода до истечение срока полномочий Верховной рады. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября 2019 года.

«Система боится. Это значит одно — мы всех победим. Все будет хорошо. Все будет хорошо даже не на 73%, а на все 100», — закончил свое видеобращение Зеленский.

Еще до завершения ЦИК подсчета результатов второго тура президентских выборов на страницах в социальных сетях, ведущихся от имени Владимира Зеленского, появились публикации, предлагающие читателям ответить на вопрос о том, поддерживают ли они досрочный роспуск Верховной рады. Однако в штабе Зеленского опровергли принадлежность ему данных страниц в соцсетях.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦИК, Владимир Зеленский
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