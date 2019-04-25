Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы

По словам избранного президента, это делается для того, чтобы оттянуть инаугурацию и лишить его права распустить Верховную раду

Видео: Володимир Зеленьский / Facebook

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства. О том, что Зеленский набрал в нем 73,22% голосов (рекордный результат за всю историю президентских выборов на Украине), ЦИК объявила еще 23 апреля, однако официально итоги выборов до сих пор не подведены и их обещают огласить лишь 30 апреля.

По словам Зеленского, оглашение официальных итогов выборов оттягивается для того, чтобы лишить его возможности распустить Верховную раду.

​«Победа есть, а полномочий нет. ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная рада могла затянуть назначение даты инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая. Зачем? Чтобы у президента Зеленского не было возможности думать о роспуске Верховной рады. Мне кажется, что это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия 73% имеет право думать про это. И имеет право иметь такую возможность», — сказал Зеленский (видеобращение избранного президента опубликовано на его странице в сети Facebook).