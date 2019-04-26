Ким Чен Ына во Владивостоке угостили мясом медведя и кабана

Завершая свой визит в Россию, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Она прошла в ресторане, где политикам подали дичь и блюда русской кухни, сообщает «РИА Новости».

По словам представителя ресторана, подавали в том числе мясо изюбря, косули, медведя и кабана. Из традиционных блюд были соленья, уха, блины. Он добавил, что Ким Чен Ын «всего по чуть-чуть попробовал».

Ресторан расположен на сопке во въезде во Владивосток.

Лидер КНДР прибыл в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялась его первая встреча с президентом Владимиром Путиным. Предметом переговоров стало экономическое сотрудничество России и Северной Кореи, а также ядерная программа Пхеньяна. Путин и Ким Чен Ын сначала около двух часов поговорили тет-а-тет, затем состоялись переговоры с участием делегаций. Формальных результатов у встречи — в виде коммюнике или соглашений — не было.