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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Ким Чен Ына во Владивостоке угостили мясом медведя и кабана

Завершая свой визит в Россию, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Она прошла в ресторане, где политикам подали дичь и блюда русской кухни, сообщает «РИА Новости».

По словам представителя ресторана, подавали в том числе мясо изюбря, косули, медведя и кабана. Из традиционных блюд были соленья, уха, блины. Он добавил, что Ким Чен Ын «всего по чуть-чуть попробовал».

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Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж

Ресторан расположен на сопке во въезде во Владивосток.

Лидер КНДР прибыл в Россию в среду, 24 апреля. На следующий день состоялась его первая встреча с президентом Владимиром Путиным. Предметом переговоров стало экономическое сотрудничество России и Северной Кореи, а также ядерная программа Пхеньяна. Путин и Ким Чен Ын сначала около двух часов поговорили тет-а-тет, затем состоялись переговоры с участием делегаций. Формальных результатов у встречи — в виде коммюнике или соглашений — не было.

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Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын пригласил Путина приехать с визитом в КНДР, президент согласился.

Теги: Ким Чен Ын, Владивосток
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