Постпред Украины при ООН назвал указ о паспортах маскировкой аннексии

Россия с помощью нового указа президента Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса пытается легитимизировать свое военное присутствие в регионе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко. Трансляцию заседания вел «5 канал».

Согласно заявлению Ельченко, Кремль решил сменить лозунг «их там нет» на «они наши граждане», поскольку не может больше скрывать свое военное присутствие на юго-востоке Украины.

Он также вспомнил, что в 2008 году Москва использовала аналогичный механизм в российско-грузинском конфликте. По его словам, Россия выдала российские паспорта жителям приграничного региона Грузии, и впоследствии это послужило поводом для ввода российских войск на территорию Южной Осетии.

«Россия применяет тот же сценарий. Речь идет о попытке замаскировать оккупацию этих территорий, намерении оторвать их от Украины», — заявил постпред, назвав российские действия «спланированными» и «направленными на подрыв мирного решения конфликта в рамках минского формата​».