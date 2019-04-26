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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Постпред Украины при ООН назвал указ о паспортах маскировкой аннексии

Россия с помощью нового указа президента Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса пытается легитимизировать свое военное присутствие в регионе. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко. Трансляцию заседания вел «5 канал».

Согласно заявлению Ельченко, Кремль решил сменить лозунг «их там нет» на «они наши граждане», поскольку не может больше скрывать свое военное присутствие на юго-востоке Украины.

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Алексей Макаркин Вместо поздравления: зачем Москва начинает раздачу паспортов в Донбассе

Он также вспомнил, что в 2008 году Москва использовала аналогичный механизм в российско-грузинском конфликте. По его словам, Россия выдала российские паспорта жителям приграничного региона Грузии, и впоследствии это послужило поводом для ввода российских войск на территорию Южной Осетии.

«Россия применяет тот же сценарий. Речь идет о попытке замаскировать оккупацию этих территорий, намерении оторвать их от Украины», — заявил постпред, назвав российские действия «спланированными» и «направленными на подрыв мирного решения конфликта в рамках минского формата​».

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ДНР упростит пересечение границы с Россией после указа Путина о паспортах

Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. Согласно документу, процесс предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР будет упрощен. Теперь гражданство России смогут получить те люди, которые «постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В связи с указом уходящий президент Украины Петр Порошенко и штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции в отношении России.

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Эксперты допустили новые санкции против России за паспортизацию Донбасса

Госдеп США и ЕС осудили решение России. В частности, в Вашингтоне назвали действия Москвы «провокационными» и посягающими «на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Теги: постпред, Украина, ООН
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