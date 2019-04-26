Небензя назвал Совбезу ООН цель указа о гражданстве жителям Донбасса

Подобными решениями Россия, указал ее постпред при ООН, дает возможность людям «решить важные для них проблемы». Указом об упрощенном порядке получения гражданства Москва «отвечает на отчаяние тысяч людей», уверен Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, объяснил необходимость принятия Москвой документа об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС.

Указ президента России, уверен дипломат, «лишь дает жителям Донбасса возможность наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы». «Киевская власть эти проблемы решать отказывается», — заметил Небензя, подчеркнув при этом, что во внутренние дела Россия, по его мнению, таким образом «не вмешивается и ползучей аннексией не занимается».

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