Глава полиции Шри-Ланки решил уйти в отставку после терактов на Пасху

Глава полиции Шри-Ланки сообщил президенту страны Майтрипалу Сирисену о намерении уйти в отставку после серии терактов в церквях и отелях на острове. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы государства.

Сирисена отметил, что в данный момент полиция разыскивает 140 человек, подозреваемых в связях с группировкой ИГ (запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за серию взрывов.

В ходе расследования стало известно, что некоторые молодые люди на Шри-Ланке были связаны с экстремистскими группировками с 2013 года. Тем не менее, министр обороны и глава полиции не предоставили президенту информацию о готовящихся атаках. Глава Шри-Ланки обвинил чиновников в слабой разведывательной системе.

Серия терактов на Шри-Ланке произошла 21 апреля. Три взрыва прогремели в храмах, где католики отмечали Пасху, еще три — в люксовых отелях в столице, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. В результате более 350 человек погибли, еще более 500 — получили ранения.