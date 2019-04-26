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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Общество ,  
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Глава полиции Шри-Ланки решил уйти в отставку после терактов на Пасху

Глава полиции Шри-Ланки сообщил президенту страны Майтрипалу Сирисену о намерении уйти в отставку после серии терактов в церквях и отелях на острове. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главы государства.

Сирисена отметил, что в данный момент полиция разыскивает 140 человек, подозреваемых в связях с группировкой ИГ (запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за серию взрывов.

В ходе расследования стало известно, что некоторые молодые люди на Шри-Ланке были связаны с экстремистскими группировками с 2013 года. Тем не менее, министр обороны и глава полиции не предоставили президенту информацию о готовящихся атаках. Глава Шри-Ланки обвинил чиновников в слабой разведывательной системе.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Серия терактов на Шри-Ланке произошла 21 апреля. Три взрыва прогремели в храмах, где католики отмечали Пасху, еще три — в люксовых отелях в столице, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. В результате более 350 человек погибли, еще более 500 — получили ранения.

Позднее, 25 апреля, на западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. В этот же день власти приняли решение временно приостановить службы и закрыть все католические церкви.

Теги: полиция, глава, Шри-Ланка, отставка
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