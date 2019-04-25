Власти Шри-Ланки закрыли все католические церкви после терактов

Власти Шри-Ланки решили временно приостановить службы и закрыть все католические церкви после терактов, начавшихся 21 апреля, передает агентство AFP со ссылкой на священнослужителей. Такую меру рекомендовали службы безопасности страны. В церквях при этом будут проводить обряд отпевания, однако другие церковные службы отменили.

Утром 25 апреля на западе Шри-Ланки произошел новый взрыв. Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют.

В результате серии взрывов на острове, которые произошли 21 апреля, погибли более 350 человек, еще 500 пострадали. Всего прогремели восемь взрывов: в столице страны Коломбо, ее пригородах, в городе Негомбо и городе Баттикалоа на восточном побережье острова. Три — в католических церквях, где верующие отмечали Пасху, остальные — в отелях.

Глава парламента Шри-Ланки Лакшман Кириелла 24 апреля заявил, что по подозрению в терактах задержаны более 60 человек. По его словам, количество подозреваемых может превысить 100 человек.