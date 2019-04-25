Встреча Путина с Ким Чен Ыном тет-а-тет продлилась два часа

Встреча Путина с Ким Чен Ыном тет-а-тет продлилась два часа

Первая в истории встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в формате тет-а-тет продлилась около двух часов.

Переговоры начались около 07:00 мск на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета.

В начале переговоров президент России выразил уверенность в том, что визит лидера КНДР поможет сторонам лучше понять, какими путями можно урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что надеется на содержательные переговоры.