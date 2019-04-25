Жертвами пожара на Сахалинской ГРЭС-2 стали три человека

В общежитии Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар, жертвами которого стали три сотрудника предприятия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Ольгу Чебыкину.

«На месте пожара найдены три трупа», — заявила она, добавив что еще один человек пострадал. Он был доставлен в Томаринскую Центральную районную больницу.

По ее словам, на месте происшествия работают криминалисты. По факту инцидента начата проверка.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что пожар произошел в здании общежития строителей Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское. «По прибытию первого пожарного подразделения было обнаружено горение первого этажа двухэтажного двухподъездного здания по всей площади», — говорится в сообщении.