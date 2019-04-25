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Bed Bath & Beyond $20 (+17,16%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Жертвами пожара на Сахалинской ГРЭС-2 стали три человека

В общежитии Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар, жертвами которого стали три сотрудника предприятия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Ольгу Чебыкину.

«На месте пожара найдены три трупа», — заявила она, добавив что еще один человек пострадал. Он был доставлен в Томаринскую Центральную районную больницу.

По ее словам, на месте происшествия работают криминалисты. По факту инцидента начата проверка.

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В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что пожар произошел в здании общежития строителей Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское. «По прибытию первого пожарного подразделения было обнаружено горение первого этажа двухэтажного двухподъездного здания по всей площади», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 160 жильцов эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия спасателей. Пожарные боролись с огнем более шести часов. В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС​.

Теги: пожар, погибшие, ГРЭС-2, Сахалинская область
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