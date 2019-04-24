Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье потушили

Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье потушили

На полигоне для твердых бытовых отходов (ТБО) «Сабурово» в городском округе Щелково в Подмосковье ликвидировали открытое горение, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«Идет проливка водой, засыпка и утрамбовка грунтом», — заявили в управлении.

Пожар возник вечером 23 апреля. Как ранее рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МЧС России Федор Польшин, площадь возгорания составила 350 кв. м. Позднее пожар удалось локализовать, к 6:00 мск было зафиксировано очаговое тление на 150 кв. м.

В результате пожара пострадавших нет. Угрозы для населенных пунктов не было, содержание вредных веществ в воздухе не превысило норму.