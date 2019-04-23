В больнице Ростова-на-Дону произошел пожар

В городской больнице № 6 Ростова-на-Дону произошло возгорание, всех пациентов и врачей эвакуировали. Об этом сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону, передает «РИА Новости».

По данным представителя главка, возгорание произошло в 03:54 мск по адресу улица Сарьяна, 85.

В региональном ГУ МЧС также отметили, что в момент возгорания помещение проветривалось и все люди были в соседнем корпусе. Так, в ходе спасательных работ было эвакуировано 145 человек — из них никто не пострадал.

Всего на тушение пожара было направлено 46 человек и 13 единиц техники. На данный момент возгорание площадью 40 кв. м ликвидировали. В главке не уточнили, что послужило причиной пожара.