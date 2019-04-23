Спасатели локализовали пожар на складах в Ленинградской области

Пожарные локализовали пожар на территории складов в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пожар был потушен в 23.52. В настоящий момент площадь горения уменьшена до 900 кв. м. Ранг пожара понижен до номера 1 БИС. Спасатели продолжают борьбу с пламенем.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания двух складов размером 12 на 80 м. Общая площадь возгорания превысила 1,3 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй уровень сложности.