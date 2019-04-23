На территории Версаля загорелся гараж

Пожар произошел на территории Версаля в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFM TV.

По данным телеканала, около 17:00 по местному времени (18:00 мск) загорелся автомобильный гараж. В его тушении приняли участие около 80 пожарных и 30 единиц спецтехники. Один человек получил легкие ранения.

Людей из расположенных вблизи зданий эвакуировали. Спасатели также установили периметр безопасности. BFM TV добавляет, что огонь локализовали в 18:30 (19:30 мск). В соцсетях появились кадры с места происшествия.

Вечером 15 апреля пожар произошел в соборе Парижской Богоматери, в результате которого обрушились часть крыши и шпиль. Прокуратура Парижа полагает, что это было несчастным случаем. По данным криминалистов, причиной могло стать короткое замыкание. Настоятель собора Патрик Шове рассказывал, что возгорание могло случиться из-за «компьютерного сбоя».