Саакашвили назвал «проверкой на вшивость» указ Путина о паспортах

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Махиал Саакашвили в видеообращении в Facebook прокомментировал указ российского президента Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса. По мнению Саакашвили, Путин подобным шагом «проверяет на вшивость команду Зеленского (Владимира, победителя на выборах президента Украины)».

«Видимо, он хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат, и ряд других вещей, символических и не очень», — сказал он.

Саакашвили подчеркнул, что у него большой опыт общения с Путным. Политик отметил, что «чем больше ему [Путину] уступите, тем больше он будет требовать».

«Все, что не убивает, укрепляет нас. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее, а у президента Зеленского будет достаточный запас прочности, чтобы это все выдержать», — считает Саакашвили.