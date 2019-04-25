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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Саакашвили назвал «проверкой на вшивость» указ Путина о паспортах

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Махиал Саакашвили в видеообращении в Facebook прокомментировал указ российского президента Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям Донбасса. По мнению Саакашвили, Путин подобным шагом «проверяет на вшивость команду Зеленского (Владимира, победителя на выборах президента Украины)».

«Видимо, он хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат, и ряд других вещей, символических и не очень», — сказал он.

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Саакашвили подчеркнул, что у него большой опыт общения с Путным. Политик отметил, что «чем больше ему [Путину] уступите, тем больше он будет требовать».

«Все, что не убивает, укрепляет нас. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее, а у президента Зеленского будет достаточный запас прочности, чтобы это все выдержать», — считает Саакашвили.

По его словам, Украина ничего не должна России, а Россия в большом долгу перед Украиной. При этом Саакашвили добавил, что Киев сам должен исправить положение, в которое себя загнал.

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Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». В документе говорится, что это право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко назвал указ Путина «беспрецедентным вмешательством» в дела независимого государства.

Теги: Михаил Саакашвили, Владимир Путин, Владимир Зеленский, указ, паспорта
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