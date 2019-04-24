Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии в Twitter.
«Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска», — отмечается в заявлении.
В посольстве подчеркнули, что Крым, Донецк и Луганск являются территориями Украины. Помимо этого американские дипломаты решительно поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины.
Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям Донбасса, 24 апреля. По его словам, это решение имеет «чисто гуманитарный характер», так как жители ДНР и ЛНР не могут нормально перемещаться. В свою очередь, украинские власти обратились в Совет Безопасности ООН после подписания этого указа.