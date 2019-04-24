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Bed Bath & Beyond $20 (+18,62%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Киев назвал дату заседания Совбеза ООН из-за указа Путина о гражданстве

Заседание Совбеза ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса пройдет 25 апреля. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря постпредства Украины при ООН Олега Николенко.

По его словам, заседание начнется в 15:00 (22:00 мск). «Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос», — добавил Николенко.

Ранее украинский постпред при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев по поручению действующего президента Украины Петра Порошенко обратился в ООН из-за указа Путина. Указ был подписан президентом России 24 апреля, глава государства пояснял, что документ носит «гуманитарный характер».

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Порошенко указал, что Россия «открыто и нагло торпедирует» мирный процесс в Донбассе. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России является «крайне провокационным» и подрывает попытки реализовать минские договоренности.

Теги: Совбез ООН, Владимир Путин, Украина, Донбасс, гражданство
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