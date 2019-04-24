Володин предложил Зеленскому высказаться об указе Путина о гражданстве

Об указе российского лидера Владимира Путина об упрощении порядка предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должен высказываться избранный президент Украины Владимир Зеленский, а не его штаб . Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что по окончании выборов избирательный штаб кандидата прекращает свою деятельность, так как она связана исключительно с предвыборной кампанией. «Было бы правильно, чтобы высказывался человек, которого избрали граждане», — сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что указ Путина принят в строгом соответствии с нормами международного права и носит гуманитарный характер.

Действующий лидер Украины Петр Порошенко ранее назвал решение Путина «беспрецедентным вмешательством» в дела другого государства, а также подчеркнул, что Москва «открыто и нагло торпедирует» мирный процесс в Донбассе. Команда победителя выборов президента на Украине Владимира Зеленского отметила, что указ не приближает ситуацию в регионе к прекращению огня. Киев также обратился в связи с решением Путина в Совбез ООН.