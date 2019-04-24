Сурков назвал неизбежным указ Путина о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР

Помощник президента России Владислав Сурков назвал справедливым и неизбежным шагом решение Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — сказал Сурков. По его словам, это долг России между «говорящими и думающими по-русски людьми», которые оказались в тяжелой ситуации из-за действий Киева.

Ранее Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР в «гуманитарных целях». Желающие получить российский паспорт должны подать в подразделение МВД России заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями самопровозглашенных республик, с отметкой о проживании на территории региона, и другие необходимые документы.