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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Сурков назвал неизбежным указ Путина о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР

Помощник президента России Владислав Сурков назвал справедливым и неизбежным шагом решение Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — сказал Сурков. По его словам, это долг России между «говорящими и думающими по-русски людьми», которые оказались в тяжелой ситуации из-за действий Киева.

Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Ранее Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР в «гуманитарных целях». Желающие получить российский паспорт должны подать в подразделение МВД России заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями самопровозглашенных республик, с отметкой о проживании на территории региона, и другие необходимые документы.

Теги: гражданство, Владимир Путин, Донбасс, Владислав Сурков
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