Власти Приморья пообещали накормить Ким Чен Ына борщом и пельменями

Главу КНДР Ким Чен Ына и его делегацию во Владивостоке будут угощать традиционной русской кухней. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Кухня будет русская, поэтому все блюда русской национальной кухни будут представлены», — сообщил Кожемяко и добавил, что попробовать русскую кухню выразили желание сами северокорейские делегаты.

«Пища будет простая: наш борщ, пельмени — то, что отличает традиционную русскую кухню», — уточнил глава Приморья. По его словам, «икра тоже будет, обязательно».

При этом Кожемяко добавил, что повара приехали и вместе с делегацией главы КНДР, поэтому «будет разнообразный выбор».