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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Власти Приморья пообещали накормить Ким Чен Ына борщом и пельменями

Главу КНДР Ким Чен Ына и его делегацию во Владивостоке будут угощать традиционной русской кухней. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Кухня будет русская, поэтому все блюда русской национальной кухни будут представлены», — сообщил Кожемяко и добавил, что попробовать русскую кухню выразили желание сами северокорейские делегаты.

«Пища будет простая: наш борщ, пельмени — то, что отличает традиционную русскую кухню», — уточнил глава Приморья. По его словам, «икра тоже будет, обязательно».

При этом Кожемяко добавил, что повара приехали и вместе с делегацией главы КНДР, поэтому «будет разнообразный выбор».

Политика
Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным

Утром 24 апреля бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу КНДР и России и прибыл на станцию Хасан, где его встретили Олег Кожемяко, чиновники, дипломаты, а также девушки с караваем

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Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж


Во Владивосток северокорейский лидер приехал в 11:01 мск. Как ожидается, 25 апреля на острове Русский он примет участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Теги: Ким Чен Ын, Олег Кожемяко, Приморье
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