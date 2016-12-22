Медведев анонсировал ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП

Власти ужесточат наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть погибшие или пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

Он пояснил, что скрывшегося водителя невозможно проверить на наличие алкоголя в крови, поэтому по действующему законодательству он по умолчанию считается трезвым, что позволяет ему избежать более сурового наказания.

Глава кабмина отметил, что, приняв во внимание этот факт, правительство обсудит с Конституционным судом поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

«Административная ответственность должна наступать только в том случае, если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв», — уточнил премьер на заседании правительства добавив, что во всех других случаях должна наступать уголовная.

В настоящее время согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП, если водитель оставляет место ДТП, участником которого он являлся, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.