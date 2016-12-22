ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,23 65,26 EUR Нал. 75,54 74,47 USD Бирж. 65,69 +0,00 EUR Бирж. 74,93 +0,11 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6550,10 -40,22 IMOEX 2322,74 -0,59% RTSI 1113,86 -1,00% Brent 76,69 -0,08% DJIA 24583,42 -2,41% Nasdaq 7104,11 -4,50%
Медведев анонсировал ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП
Лента новостей
Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 14:24, РБК и Мираторг На адрес принадлежащей Де Ниро компании прислали подозрительную посылку 14:20, Политика Сечин заявил об интересе BP к новым проектам «Роснефти» 14:11, Бизнес Как выглядят квартиры в Москве, которые продаются за ₽100 млн 14:09, Недвижимость Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 14:07, Партнерский материал «Театр стал продюсерским»: Александр Ширвиндт — о работе в Театре сатиры 14:00, Общество  Национальный топливный союз предупредил об осеннем росте цен на бензин 13:58, Бизнес Медведев анонсировал ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП 13:58, Общество Тренер виртуальных помощников: как Юрий Буров пережил провал и не сдался 13:58, Бизнес В стиле Maserati: кроссовер, который разрушил все стереотипы 13:56, РБК и Maserati Нефтяные ножницы: что будет с ценами на бензин в России 13:52, Бизнес В Музее оккупации Латвии произошел пожар 13:52, Общество Европарламент призвал усилить антироссийские санкции из-за Азовского моря 13:48, Политика Последствия наводнения в Краснодарском крае 13:40, Фотогалерея  ФСИН опровергла сведения о нападении сокамерника на Шестуна в СИЗО 13:40, Общество 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 13:35, РБК и Lenovo Сечин увидел стремление США к появлению на нефтяном рынке US-PEC 13:26, Бизнес В Британии Facebook выписали максимальный штраф из-за Cambrige Analytica 13:26, Технологии и медиа Первым классом: тест-драйв Mercedes-AMG GT 13:25, Авто Сечин назвал США тормозом мировой экономики 13:20, Экономика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 13:17, РБК и Volkswagen В Москве побит почти 30-летний рекорд низкого атмосферного давления 13:17, Общество Васильева прокомментировала двойку из-за фильма «Движение вверх» 13:13, Общество Облачная стратегия: почему выросли акции Microsoft 13:12, Quote Европарламент присудил Сахаровскую премию Олегу Сенцову 13:12, Общество Президентом Эфиопии впервые стала женщина 13:11, Политика
Медведев анонсировал ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП
Общество, 13:58
0
Медведев анонсировал ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП

Власти ужесточат наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть погибшие или пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

Он пояснил, что скрывшегося водителя невозможно проверить на наличие алкоголя в крови, поэтому по действующему законодательству он по умолчанию считается трезвым, что позволяет ему избежать более сурового наказания.

Глава кабмина отметил, что, приняв во внимание этот факт, правительство обсудит с Конституционным судом поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

«Административная ответственность должна наступать только в том случае, если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв», — уточнил премьер на заседании правительства добавив, что во всех других случаях должна наступать уголовная.

В настоящее время согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП, если водитель оставляет место ДТП, участником которого он являлся, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Теги: Дмитрий Медведев , ужесточение , наказание , ДТП
Главное
Национальный топливный союз предупредил об осеннем росте цен на бензин Бизнес
Материалы по теме
В Торонто микроавтобус сбил десять пешеходов и скрылся Общество
В Омске водитель насмерть сбил двух человек на тротуаре и скрылся Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter