Дума сравняла наказания за оставление места ДТП и за пьяное вождение

Дума сравняла наказания за оставление места ДТП и за пьяное вождение

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ужесточающий наказания для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, в которой есть жертвы и раненые. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, если водитель скрылся с места аварии, в результате которой человек получил тяжелые травмы, предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до четырех лет, в случае смерти человека — от двух до семи лет, если погибли несколько человек — от четырех до девяти лет.

Фактически данная ответственность соразмерна с наказанием за пьяное вождение. На данный момент, согласно ст. 12.27 КоАП, скрывшихся с места ДТП лишают водительских прав на срок от одного года до полутора лет или задерживают на срок до 15 суток.

Законопроект об ужесточении ответственности за оставление места ДТП внесло в нижнюю палату правительство России.