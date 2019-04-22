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Совет Федерации одобрил ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП

В Совете Федерации (СФ) единогласно одобрили законопроект, приравнивающий наказание за сокрытие с места ДТП к мере пресечения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее решение было принято на очередном заседании верхней палаты парламента. Трансляция этого мероприятия велась на странице СФ в YouTube.

За инициативу проголосовали все сенаторы, которые были на заседании (156 человек или 91,8%). Высказавшихся против или воздержавшихся, согласно онлай-табло в зале Совета Федерации, не было.

Законопроект, о котором идет речь, предполагает ужесточение ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть жертвы или раненые. За это в соответствии с документом, может грозить тюремный срок до девяти лет. Максимальное наказание предусмотрено для водителей, покинувших место ДТП, в котором погибли от двух и более человек.

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Если же водитель скрылся с места аварии, в результате которой человек получил тяжелые травмы, он в соответствии с документом может быть приговорен к тюремному заключению на срок до четырех лет. В случае смерти человека законопроект предусматривает наказание в виде заключения от двух до семи лет.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение законодателей правительством. Теперь документ должен одобрить президент.

В случае, если и он его подпишет, ответственность за сокрытие с места ДТП станет соразмерна наказанию за пьяное вождение. На данный момент, согласно ст. 12.27 КоАП, скрывшихся с места ДТП лишают водительских прав на срок от одного года до полутора лет или задерживают на срок до 15 суток.

Теги: Совет Федерации, ДТП, мера пресечения
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