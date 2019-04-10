Верховный суд и кабмин поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство России поддержали предложение об ужесточении уголовной ответственности за случившиеся по вине пьяных водителей ДТП, которые привели к гибели людей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — сказал Володин. Он уточнил, что это будет отдельный законопроект, который предполагает внесение поправок в ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Председатель Госдумы также не исключил, что инициативу могут внести и рассмотреть до конца весенней сессии.

Как пояснил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправки предусматривают ужесточение наказание за причинение тяжкого вреда здоровью и гибель людей. «В случае причинения тяжкого вреда здоровью — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет)», — сказал Пискарев. Депутат добавил, что в случае гибели двух и более лиц предусматривается наказание от восьми до 15 лет (в настоящий момент от четырех до девяти лет).

В феврале Госдума поддержала в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для оставивших место ДТП водителей. Документ предполагает наказание для автомобилистов, скрывшихся с места аварии, в результате которой здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред, в виде принудительных работ на срок до трех лет или лишение свободы сроком для четырех лет. Если в результате ДТП погиб человек, водителю грозит наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет.