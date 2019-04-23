Экс-главу штаба Трампа доставили в тюрьму в Пенсильвании

Экс-главу штаба Трампа доставили в тюрьму в Пенсильвании

Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа, доставили в федеральную тюрьму Канаан. Об этом сообщается в реестре бюро тюрем США.

Его должны освободить 25 декабря 2024 года. Телеканал NBC сообщает, что Канаан является ​тюрьмой строгого режима, которая располагается в городе Веймарт.

The Washington Post отмечает, что тюрьму построили в 2005 году. WP также сообщает, что именно туда поместили экс-главу штаба Трампа.

В марте суд посоветовал отправить Манафорта в федеральную тюрьму Камберленд в штате Мэриленд. По данным бюро тюрем США, в ней находятся лидеры итальянской мафии и глава террористической группы исламистов, которая планировала поддерживать запрещенную в России группировку «Талибан» в Афганистане.