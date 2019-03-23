Манафорта рекомендовали отправить в одну тюрьму с боссом клана Луккезе

Суд посоветовал Бюро тюрем США отправить экс-главу предвыборного штаба Трампа в тюрьму, где содержатся лидеры итальянской мафии и глава террористической ячейки, планировавшей помогать талибам в Афганистане

Тюрьма в Камберленде (Фото: InmateAid)

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт может провести 7,5 лет в федеральной тюрьме Камберленд в штате Мэриленд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Тюрьма в Каберленде была рекомендована судьей Эми Берман Джексоном. В то же время, отмечает ​агентство, Бюро тюрем США не обязательно последует этой рекомендации.

Согласно данным реестра Бюро тюрем США, в этой тюрьме содержится Витторио Амузо — лидер нью-йоркского преступного клана Луккезе. В 1992 году он был приговорен судом к пожизненному заключению по обвинению в рэкете, вымогательстве, организации убийств. По некоторым данным, он по-прежнему возглавляет клан, даже находясь в тюрьме. По другим — текущим лидером банды является Мэттью Мадонна, также находящийся в федеральной тюрьме. Однако в отчете за 2015 год ФБР называет лидером преступного клана именно Амузо.

Пять кланов итальянской мафии Нью-Йорка Клан Луккезе входит в число так называемых пяти семей мафии Нью-Йорка: для разделения сфер «ответственности» и предотвращения затяжных конфликтов мафиози в начале 1930-х годов создали комиссию, состоящую из семей мафии равной «силы». Изначально они действовали в пределах города, позже расширили свое влияние. Семья Гамбино. Влиятельна в Бруклине, Квинсе, Манхэттене, на Стейтен-Айленде и Лонг-Айленде. Также имеет вес в Бронксе, Нью-Джерси, округе Вестчестер, в Коннектикуте, Мичигане, Флориде и Лос-Анджелесе. В 1985 году клан возглавил Джон Готти, которого называли одним из величайших мафиози последних десятилетий двадцатого столетия после Аль Капоне. Привлечь Готти к уголовной ответственности удалось только в 1992-м, его признали виновным в шести убийствах и бандитских нападениях. В 2002 году он умер, семью возглавил его брат, Питер Готти. С 2011 года главой клана был Чефалу, на замену которому и пришел Кали.

Семья Боннано. «Работает» в том числе в Бруклине и Квинсе, а также на Лонг-Айленде. С 2013 года босс — Майкл Манкузо, находится в заключении.

Семья Дженовезе. Босс — Либори Белломо. Влиятельна на Манхэттене, в Бронксе, Бруклине, Нью-Джерси, округе Уэстчестер, а также в Коннектикуте, Массачусетсе и Флориде.

Семья Коломбо: Бруклин, Квинс и Лонг-Айленд, также влиятельна на Манхэттене, в Бронксе, Нью-Джерси и Флориде. Возглавляет клан Эндрю Руссо, предыдущий босс Кармине Персико, стоявший во главе семьи, умер в марте 2019-го. В 1980-х Персико был приговорен более чем к ста​ годам заключения. Продолжал руководить кланом из заключения, где общался в том числе с Берни Мэддофом, осужденный за создание одной из крупнейших в истории финансовых пирамид.

Семья Луккезе. Клан «работает» в основном в Бронксе, на Манхэттене, в Бруклине и Нью-Джерси.

Также в тюрьме, куда суд рекомендовал отправить Манафорта, содержится Масуд Хан, лидер террористической группы исламистов, раскрытой в 2004 году в Северной Вирджинии. Сторонники этой группы намеревались оказывать поддержку запрещенной в России группировке «Талибан» в борьбе с американскими войсками.