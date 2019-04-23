Представитель армии Хафтара заявил о сбитом самолете войск правительства

Наземные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сбили военный самолет, который пытался атаковать авиабазу в Эль-Джуфре. Об этом сообщил пресс-секретарь армии Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал​ Al Arabiya.

Он добавил, что всего три самолета пытались нанести авиаудары по позиции ЛНА в центральной части Ливии. Телеканал 218 отмечает, что они принадлежат правительству национального единства, которое возглавляет премьер-министр Фаиз Сарадж.

Ранее ЛНА объявила о планах начать новое наступление на Триполи. Ахмед аль-Мисмари заявлял, что в ближайшие дни к столице перебросят дополнительные силы.

Хафтар начал наступление на Триполи в начале апреля. Он отмечал, что планирует очистить от террористов столицу, подконтрольную признанному ООН правительству Сараджа. 7 апреля правительственные войска объявили о начале военной операции «Вулкан гнева», а на следующий день силы ЛНА нанесли удар по единственному действующему аэропорту в Триполи.