Появилось видео из церкви на Шри-Ланке с предполагаемым террористом

В Сети появилось видео с предполагаемым смертником, устроившим один из взрывов на Шри-Ланке.

Видео: Siyatha TV

На видеозаписи видно, как мужчина с рюкзаком входит в церковь. Как уточняет Ada Derana, это церковь Святого Себастьяна в Катувапитье (Негомбо).

Ранее стало известно, что в связи с серией взрывов на католическую Пасху задержаны 40 человек, все они местные жители. Reuters со ссылкой на источники писал, что в связи с произошедшим также задержан гражданин Сирии. Местное издание Daily Mirror накануне писало, что полиция установила личность одного из смертников, он был владельцем фабрики.