СМИ узнали об установлении личности одного из смертников на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки установила личность одного из смертников, устроивших взрывы, пишет местное издание Daily Mirror.

По его данным, его звали Инсан Силаван и он был владельцем фабрики. Правоохранительные органы подозревают, что он был связан с другими смертниками, погибшими при взрыве в столичном пригороде Дематагоде. Полиция задержала девять работников предприятия.

Ранее власти страны заявили, что к восьми взрывам, произошедшим накануне, причастна местная группировка «Таухид Джамаат». При этом в правительстве отметили, что атаку не смогла бы совершить группа, состоящая только из жителей острова. Также стало известно, что спецслужбы знали о готовящихся взрывах еще в начале апреля, но не приняли меры.