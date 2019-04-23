Минск заявил о поиске альтернативы российской нефти

Белоруссия рассчитывает до конца года начать импорт нефти через порты стран Балтии и Украины, заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам концерна «Белнефтехим» Сергей Гриб, сообщает БелТА.

По его словам, речь идет о поставках не из России. Из каких именно стран ожидается экспорт нефти, замглавы «Белнефтехима» не уточнил.

«Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация [таких поставок]. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, что нефть будет идти через Украину. «Нафтан» ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря», — пояснил он, добавив, что речь идет об объемах 200–300 тыс. т в месяц.

По словам Гриба, на белорусских НПЗ может быть переработано 18 сортов нефти, в том числе нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.