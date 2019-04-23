СМИ узнали о готовящемся визите Трампа в Великобританию

Президент США Дональд Трамп планирует совершить государственный визит Великобританию в июне этого года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в британском правительстве.

В ходе визита хозяин Белого дома посетит Букингемский дворец. Отмечается, что визит Трампа совпадет с 75-й годовщиной высадки союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны, по итогам которой 31 августа 1944 года удалось открыть Второй фронт в Западной Европе и нанести серьезный урон немецко-фашистским войскам.

В начале апреля о планах королевы Елизаветы II пригласить Трампа в Соединенное Королевство сообщала газета The Sunday Times. Как отмечало издание, представители британского правительства вели тайные переговоры с коллегами в Белом доме с конца 2018 года, обсуждая сроки готовящегося визита.

Трамп с трехдневным рабочим визитом посещал Великобританию в июле 2018 года. Глава Белого дома провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. В рамках визита президент США и его супруга Мелания Трамп также были удостоены аудиенции у королевы Елизаветы II. Беседа в Виндзорском замке, часть которой проходила во время традиционного чаепития, продлилась дольше запланированного на 17 минут. Примерно на столько же американский лидер опоздал на эту встречу. Помимо прочего, пребывание Трампа в Соединенном Королевстве было омрачено многочисленными акциями против политики, которую проводит он проводит.