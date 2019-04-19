Белый дом анонсировал предстоящий визит Трампа в Японию

Президент США Дональд Трамп посетит Японию с официальным визитом ​25-28 мая. При этом японский премьер Синдзо Абэ посетит США 26-27 апреля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что стороны намерены обсудить последние события относительно выполнения КНДР денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, лидеры изучат пути продвижения общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, включая шаги по укреплению двусторонних торговых и инвестиционных отношений.​

Как сообщает Kyodo со ссылкой на официального представителя правительства Японии, Трамп станет первым иностранным государственным гостем, который встретится с наследным принцем Нарухито после его вступления на престол 1 мая из-за отречения отца — императора Акихито. Также сообщатся, что кроме переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп «рассматривает возможность посмотреть бой сумо вживую и осмотреть эсминцы класса Изумо».

Трамп посещал Японию в последний раз в ноябре 2017 года. Тогда японский премьер охарактеризовал разговор с американским лидером как «откровенный» и добавил, что встреча с Трампом прошла в теплой атмосфере.