Трамп на острове: почему президент США не поможет британскому премьеру

Президент США совершает первый с момента избрания визит в Великобританию, где его встретили премьер, королева и протестующие. Лондону нужна поддержка США после выхода из ЕС, однако прагматик Трамп не спешит оказать помощь

«Зверь» против «Бэби-Трампа»

Начавшийся 12 июля четырехдневный визит в Великобританию — первая для 45-го президента США поездка в королевство.

В Лондон Трамп прибыл в сопровождении многочисленной свиты. Помимо лайнера президента Air Force One для перевозки американской делегации потребовались еще два самолета, шесть вертолетов и тридцать бронированных машин, сообщает The Times. «По сравнению с ними (самолетами Трампа. — РБК), наши кажутся игрушками LEGO», — рассказал изданию британский чиновник. Всего для окружения лидера США, включая его повара и врача, выделено 750 гостиничных номеров. В ходе визита Трамп передвигается на семиместном бронированном лимузине «Зверь», неуязвимым для пуль, бомб и химических атак.

В британской столице приезд Трампа встретили протестами. На улицы вышли тысячи человек. Участники митинга демонстрировали транспаранты с лозунгами «Трамп, тебя здесь не ждут!», «Нет войне!» и «Трампа в тюрьму». Одним из самых ярких моментов протестов стал запуск надувной куклы «Бэби-Трампа». Средства на изготовления куклы (более 20 тыс. фунтов) были собраны по подписке.

На приеме у премьера и королевы По прибытию в Лондон Трамп и его супруга Меланья посетили официальный ужин во дворце Бленхейм — бывшем имении Уинстона Черчилля, которое находится в графстве Оксфордшир на юге Англии. Помимо лидера США и высокопоставленных британских политиков на вечере присутствовали представители британсского бизнеса. Ночь на 13 июля президентская чета провела в Уинфилд-хаусе — резиденции американского посла вблизи Риджентс-парка в Лондоне. В пятницу Трамп и Тереза Мэй посетили военную академию в Сэндхерсте. Среди ее выпускников — Черчилль, а также принцы Гарри и Уильям. Деловые переговоры с премьером состоялись в пятницу в ее загородной резиденции — поместье Чекерс. Вечером Трамп встретится с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Выходные Трамп с супругой проведут в гольф-клубе, частью официального визита это считаться не будет.

Американские горки особых отношений

По итогам переговоров в пятницу Мэй и Трамп заявили о крепости американо-британских связей. «Нет альянса прочнее, чем наши особые отношения с США», — заявила Мэй в приветственном сообщении, распространенном Даунинг-стрит. Впервые термин «особые отношения» применительно к связям США и Британии употребил Уинстон Черчилль в 1946 году. На совместной пресс-конференции с британским премьером в пятницу президент ответил любезностью, напомнив, что связи двух стран остаются «очень, очень крепкими» (цитата по Reuters).

Еще в своем первом интервью после избрания президентом Трамп рассказал британской The Times и немецкой Bild о надеждах на прорыв в отношениях с Великобританией. Он говорил, что является «фанатом Британии», верит в успех Brexit и готов в ближайшее время предложить королевству сделку о свободной торговле. Тогда же, в январе, Мэй направила Трампу приглашение посетить Британию. Однако визит пришлось отложить — официально из-за недовольства Трампа переносом посольства США (он обвинил ссвого предшественника Барака Обаму в продаже исторического здания в центре Лондона). Однако, по мнению экспертов, настоящей причиной стали опасения массовых протестов. «Это была главная ошибка Мэй — сделать Трампу предложение о визите сразу после его избрания, не думая о том, как этот визит будет организован, и как его воспримут британцы», — считает профессор кафедры политических наук и международных отношений Университета Бирмингема Скотт Лукас.

Британские дипломаты надеялись, что Мэй станет первым иностранным лидером, который нанесет государственный визит в Вашингтон после инаугурации Трампа. Но вместо нее это сделал французский президент Эмманюэль Макрон.

После этого в британско-американских отношениях наступило охлаждение. Во время атак западной коалиции по объектам сирийской армии 14 апреля Трамп координировал свои действия в первую очередь с Макроном, разговоров с Мэй он старался избегать, писала The Times. Позднее, на саммите «семерки», американский лидер жаловался, что устал слушать наставления Мэй, которую сравнил с надоедливой учительницей (цитата по The Telegraph).

Накануне визита Трамп публично поддержал Бориса Джонсона, подавшего в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий с Мэй относительно Brexit — американский президент заявил, что хочет встретиться с ним.

Торговля в приоритете

В центре переговоров оказались аспекты двусторонних отношений, главным образом в торговой и военной сферах, отмечало Би-би-си. Пока Великобритания является членом Европейского союза, ее торговые отношения с США регулируются общим для всех стран ЕС условиями, после выхода из ЕС Лондону и Вашингтону придется заключить двустороннее соглашение. В четверг Трамп в интервью газете The Sun подверг критике решение Мэй смягчить условия Brexit. Он подчеркнул, что такой шаг «вероятно, означает конец соглашению» США и Великобритании о свободной торговле.

На прошлой неделе британские власти согласовали новую стратегию на переговорах с Евросоюзом. По ее условиям, Лондон, в частности дал обещание следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией в обмен на гарантии на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. Детали стратегии были изложены на страницах «Белой книге» (правительственного документа), опубликованной 12 июля. По словам Трампа, новый план Мэй, если он будет реализован, оставит слишком много полномочий в руках наднациональных властей европейского сообщества. А поэтому и вести торговы переговоры США имеет смысл с Брюсселем, а не с Лондоном, заключил он.

«Премьер надеется, что сможет получить от Трампа выгодную сделку о свободной торговле после Brexit», — рассказал РБК о приоритетах Мэй на переговорах старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском Университете Марк Гарнетт. «Подобная сделка сможет в значительной мере возместить издержки из-за решения выйти из Единого европейского рынка и таможенного союза ЕС», — считает профессор экономического права в Лондонском Университете Сити Дэвид Коллинс. Особую выгоду для Британии представляет либерализация торговли с США в сфере финансовых услуг, в которой конкурентоспособность фирм королевства очень высока, уточнил эксперт.

Британия и США являются крупнейшими инвесторами в экономики друг друга. Доля прямых британских инвестиций в Америку составляет 15% ($480 млрд) от общего объема вложений в США, Америки в Британию — $600 млрд, или почти 20% американских инвестиций в страны Европы, следует из данных Американской торговой палаты. США и Британия входят в состав организации «Пять глаз» — международный разведывательный альянс, членами которого также являются Австралия, Канада и Новая Зеландия. Великобритания — одна из трех стран-членов НАТО, наряду с Грецией и Эстонией, тратящих более 2% своего ВВП на оборону, к чему Трамп настойчиво побуждает остальных членов альянса.

Мэй в ответ на интервью Трампа The Sun отметила, что оно состоялось до публикации плана правительства по выходу из ЕС и что он, вероятно, не полностью ознакомлен с его содержанием. Выступая на пресс-конференции в пятницу, премьер заверила: после выхода из ЕС Британия сохранит за собой возможность проводить независимую торговую политику. Трамп также смягчил высказывания: «США хотят торговать с Британией», — отметил он.

Однако никаких конкретных обещаний относительно торговли или параметров будущего соглашения стороны не огласили. «Максимум, на что могла рассчитывать Мэй от Трампа — это слова поддержки», — пояснил Гарнетт. Особыми отношения США и Британии являются лишь в представлении Лондона, американцы «ничего особенного в своем партнере не видят» и действуют только с оглядкой на собственные интересы, уверен эксперт.

Будущие договоренности осложнит то, что США и ЕС придерживаются разных регуляторных стандартов, заявили РБК научные сотрудники Центра европейских реформ Бет Оппенхайм и Кристиан Одендаль. По словам аналитиков, стандарты производства продовольствия в Америке ниже, чем в ЕС, поэтому США давно призывают к устранению барьеров ЕС в этом секторе. «Если Британия намерена придерживаться общеевропейских стандартов, у США будет меньше мотивов для совершения сделки», — резюмируют эксперты.