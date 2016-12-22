ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,08 61,68 EUR Нал. 73,55 71,96 USD Бирж. 62,73 +0,48 EUR Бирж. 73,19 +0,53 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6262,09 +71,99 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25030,75 +0,42% Nasdaq 7831,77 +0,10%
Трамп на острове: почему президент США не поможет британскому премьеру
Лента новостей
В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Трампа 20:00, Политика Трамп на острове: почему президент США не поможет британскому премьеру 19:57, Политика Высланного из Германии экс-охранника бен Ладена вернут обратно 19:57, Политика Изображение основателя Papa John's уберут из логотипа и рекламы пиццерий 19:50, Общество Полиция рассказала о найденной в Эймсбери бутылочке с «Новичком» 19:37, Общество Одежда с мозгами: как вещи заменяют врачей, тренеров и смартфоны 19:35, РБК и Ингосстрах Хорватский футболист пообещал сделать тату на лбу в случае победы на ЧМ 19:31, Общество Ударивший стюардессу «Аэрофлота» дебошир получил год условно 19:22, Общество США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы 19:21, Политика Власти Кузбасса назвали дату сноса ТЦ «Зимняя вишня» 19:18, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 19:17, Спецпроект РБК Спорт Бывший футболист «Челси» назвал Головина достойным игроком для команды 19:13, Спорт Владимир Мединский получил премию за роман «Стена» 19:11, Общество Goldman Sachs выпустил прогноз на финал ЧМ-2018 19:10, Экономика Ripple планирует захватить 80% рынка Индии 19:05, Крипто Японские и корейские истребители поднялись навстречу российским Ту-95МС 19:04, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 19:00, РБК и Sony Bravia В результате второго за день взрыва в Пакистане погибли 70 человек 18:54, Общество Хорватия или Франция: угадайте страну по фото 18:52, Недвижимость Федотов допустил помилование Сенцова после письма его матери 18:51, Политика Air China уволила закурившего во время полета пилота 18:46, Общество АЛРОСА решила выкупить у правительства Якутии его долю в «АЛРОСА-Нюрба» 18:41, Бизнес Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 18:40, РБК и «Шелл» МИД объяснил решение Греции выдать Винника Франции давлением извне 18:32, Общество «Роскачество» рассказало о новой упаковке молочных продуктов 18:30, Потребрынок В США взорвали две башни стартового комплекса на мысе Канаверал 18:24, Общество Хлопонин возглавит совет директоров «Россетей» 18:24, Политика План идеального побега за город вдвоем 18:15, РБК Стиль и ASUS
Трамп на острове: почему президент США не поможет британскому премьеру
Политика, 19:57
0
Трамп на острове: почему президент США не поможет британскому премьеру
Президент США совершает первый с момента избрания визит в Великобританию, где его встретили премьер, королева и протестующие. Лондону нужна поддержка США после выхода из ЕС, однако прагматик Трамп не спешит оказать помощь

«Зверь» против «Бэби-Трампа»

Начавшийся 12 июля четырехдневный визит в Великобританию — первая для 45-го президента США поездка в королевство.

В Лондон Трамп прибыл в сопровождении многочисленной свиты. Помимо лайнера президента Air Force One для перевозки американской делегации потребовались еще два самолета, шесть вертолетов и тридцать бронированных машин, сообщает The Times. «По сравнению с ними (самолетами Трампа. — РБК), наши кажутся игрушками LEGO», — рассказал изданию британский чиновник. Всего для окружения лидера США, включая его повара и врача, выделено 750 гостиничных номеров. В ходе визита Трамп передвигается на семиместном бронированном лимузине «Зверь», неуязвимым для пуль, бомб и химических атак.

В британской столице приезд Трампа встретили протестами. На улицы вышли тысячи человек. Участники митинга демонстрировали транспаранты с лозунгами «Трамп, тебя здесь не ждут!», «Нет войне!» и «Трампа в тюрьму». Одним из самых ярких моментов протестов стал запуск надувной куклы «Бэби-Трампа». Средства на изготовления куклы (более 20 тыс. фунтов) были собраны по подписке.

На приеме у премьера и королевы

По прибытию в Лондон Трамп и его супруга Меланья посетили официальный ужин во дворце Бленхейм — бывшем имении Уинстона Черчилля, которое находится в графстве Оксфордшир на юге Англии. Помимо лидера США и высокопоставленных британских политиков на вечере присутствовали представители британсского бизнеса.

Ночь на 13 июля президентская чета провела в Уинфилд-хаусе — резиденции американского посла вблизи Риджентс-парка в Лондоне. В пятницу Трамп и Тереза Мэй посетили военную академию в Сэндхерсте. Среди ее выпускников — Черчилль, а также принцы Гарри и Уильям. Деловые переговоры с премьером состоялись в пятницу в ее загородной резиденции — поместье Чекерс.

Вечером Трамп встретится с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Выходные Трамп с супругой проведут в гольф-клубе, частью официального визита это считаться не будет.

Американские горки особых отношений

По итогам переговоров в пятницу Мэй и Трамп заявили о крепости американо-британских связей. «Нет альянса прочнее, чем наши особые отношения с США», — заявила Мэй в приветственном сообщении, распространенном Даунинг-стрит. Впервые термин «особые отношения» применительно к связям США и Британии употребил Уинстон Черчилль в 1946 году. На совместной пресс-конференции с британским премьером в пятницу президент ответил любезностью, напомнив, что связи двух стран остаются «очень, очень крепкими» (цитата по Reuters).

Еще в своем первом интервью после избрания президентом Трамп рассказал британской The Times и немецкой Bild о надеждах на прорыв в отношениях с Великобританией. Он говорил, что является «фанатом Британии», верит в успех Brexit и готов в ближайшее время предложить королевству сделку о свободной торговле. Тогда же, в январе, Мэй направила Трампу приглашение посетить Британию. Однако визит пришлось отложить — официально из-за недовольства Трампа переносом посольства США (он обвинил ссвого предшественника Барака Обаму в продаже исторического здания в центре Лондона). Однако, по мнению экспертов, настоящей причиной стали опасения массовых протестов. «Это была главная ошибка Мэй — сделать Трампу предложение о визите сразу после его избрания, не думая о том, как этот визит будет организован, и как его воспримут британцы», — считает профессор кафедры политических наук и международных отношений Университета Бирмингема Скотт Лукас.

Британские дипломаты надеялись, что Мэй станет первым иностранным лидером, который нанесет государственный визит в Вашингтон после инаугурации Трампа. Но вместо нее это сделал французский президент Эмманюэль Макрон.

После этого в британско-американских отношениях наступило охлаждение. Во время атак западной коалиции по объектам сирийской армии 14 апреля Трамп координировал свои действия в первую очередь с Макроном, разговоров с Мэй он старался избегать, писала The Times. Позднее, на саммите «семерки», американский лидер жаловался, что устал слушать наставления Мэй, которую сравнил с надоедливой учительницей (цитата по The Telegraph).

Накануне визита Трамп публично поддержал Бориса Джонсона, подавшего в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий с Мэй относительно Brexit — американский президент заявил, что хочет встретиться с ним.

Торговля в приоритете

В центре переговоров оказались аспекты двусторонних отношений, главным образом в торговой и военной сферах, отмечало Би-би-си. Пока Великобритания является членом Европейского союза, ее торговые отношения с США регулируются общим для всех стран ЕС условиями, после выхода из ЕС Лондону и Вашингтону придется заключить двустороннее соглашение. В четверг Трамп в интервью газете The Sun подверг критике решение Мэй смягчить условия Brexit. Он подчеркнул, что такой шаг «вероятно, означает конец соглашению» США и Великобритании о свободной торговле.

На прошлой неделе британские власти согласовали новую стратегию на переговорах с Евросоюзом. По ее условиям, Лондон, в частности дал обещание следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией в обмен на гарантии на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. Детали стратегии были изложены на страницах «Белой книге» (правительственного документа), опубликованной 12 июля. По словам Трампа, новый план Мэй, если он будет реализован, оставит слишком много полномочий в руках наднациональных властей европейского сообщества. А поэтому и вести торговы переговоры США имеет смысл с Брюсселем, а не с Лондоном, заключил он.

«Премьер надеется, что сможет получить от Трампа выгодную сделку о свободной торговле после Brexit», — рассказал РБК о приоритетах Мэй на переговорах старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском Университете Марк Гарнетт. «Подобная сделка сможет в значительной мере возместить издержки из-за решения выйти из Единого европейского рынка и таможенного союза ЕС», — считает профессор экономического права в Лондонском Университете Сити Дэвид Коллинс. Особую выгоду для Британии представляет либерализация торговли с США в сфере финансовых услуг, в которой конкурентоспособность фирм королевства очень высока, уточнил эксперт.

Британия и США являются крупнейшими инвесторами в экономики друг друга. Доля прямых британских инвестиций в Америку составляет 15% ($480 млрд) от общего объема вложений в США, Америки в Британию — $600 млрд, или почти 20% американских инвестиций в страны Европы, следует из данных Американской торговой палаты. США и Британия входят в состав организации «Пять глаз» — международный разведывательный альянс, членами которого также являются Австралия, Канада и Новая Зеландия. Великобритания — одна из трех стран-членов НАТО, наряду с Грецией и Эстонией, тратящих более 2% своего ВВП на оборону, к чему Трамп настойчиво побуждает остальных членов альянса.

Мэй в ответ на интервью Трампа The Sun отметила, что оно состоялось до публикации плана правительства по выходу из ЕС и что он, вероятно, не полностью ознакомлен с его содержанием. Выступая на пресс-конференции в пятницу, премьер заверила: после выхода из ЕС Британия сохранит за собой возможность проводить независимую торговую политику. Трамп также смягчил высказывания: «США хотят торговать с Британией», — отметил он.

Однако никаких конкретных обещаний относительно торговли или параметров будущего соглашения стороны не огласили. «Максимум, на что могла рассчитывать Мэй от Трампа — это слова поддержки», — пояснил Гарнетт. Особыми отношения США и Британии являются лишь в представлении Лондона, американцы «ничего особенного в своем партнере не видят» и действуют только с оглядкой на собственные интересы, уверен эксперт.

Будущие договоренности осложнит то, что США и ЕС придерживаются разных регуляторных стандартов, заявили РБК научные сотрудники Центра европейских реформ Бет Оппенхайм и Кристиан Одендаль. По словам аналитиков, стандарты производства продовольствия в Америке ниже, чем в ЕС, поэтому США давно призывают к устранению барьеров ЕС в этом секторе. «Если Британия намерена придерживаться общеевропейских стандартов, у США будет меньше мотивов для совершения сделки», — резюмируют эксперты.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Дональд Трамп , Тереза Мэй , визит , протесты , Великобритания
Главное
США обвинили 12 сотрудников спецслужб России во вмешательстве в выборы Политика
Материалы по теме
Трамп выразил надежду наладить отношения между НАТО и Россией Политика
Мэй посоветовала Трампу обсудить с Путиным «пагубную деятельность» России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter