Трамп опоздал на чаепитие с королевой Елизаветой II

Президент США и его супруга встретились с королевой Великобритании в Виндзорском замке, где, помимо традиционного чаепития, состоялась церемония с участием почетного караула королевской гвардии

Дональд Трамп и Елизавета II (Фото: Steve Parsons / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп встретились с королевой Великобритании Елизаветой II, встреча прошла в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Прямую трансляцию вел в том числе телеканал CNN.

Bloomberg отмечает, что 92-летняя королева, надевшая на встречу синий костюм и шляпку, ожидала прибытия кортежа президента США во дворе замка более 10 минут.

После рукопожатий и короткой беседы королева с американским лидером и его супругой наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. В начале церемонии прозвучал национальный гимн США.

После этого главы двух государств обошли строй гвардейцев Колдстримского полка и отправились в замок на чаепитие. Оно прошло в Дубовой комнате резиденции. Там же королева принимала в 2016 году предыдущего президента США Барака Обаму и его жену Мишель.

Как отмечает телеканал ABC, чаепитие продлилось 47 минут — на 17 минут дольше, чем планировалось. После этого чета Трамп отправилась на принадлежащий американскому президенту гольф-курорт Trump Turnberry, где они проведут выходные.

В Виндзорском замке, помимо Обамы и Трампа, Елизавета II принимала также Рональда Рейгана (в 1982 году) и Джорджа Буша-младшего (в 2008 году). С остальными американскими президентами королева встречалась в Букингемском дворце. Всего за время правления Елизаветы II в США было 13 президентов, аудиенции у монарха получили 12 из них, за исключением Линдона Джонсона, отмечает ТАСС.

Это первый визит Дональда Трампа в Великобританию с момента избрания его президентом. Визит начался 12 июля и в общей сложности продлится четыре дня.

По данным The Times, американская делегация для перемещения использует два самолета, шесть вертолетов и 30 бронированных машин, а также президентский авиалайнер Air Force One.