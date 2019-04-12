Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем госсовета КНДР

Президент Владимир Путин поздравил лидера КНДР с переизбранием председателем госсовета страны. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном и на установление мира на Корейском полуострове.

«Хотел бы подтвердить готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», — подчеркнул российский лидер.

Как передает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, в КНДР прошла первая сессия 14-го Верховного народного собрания. По ее итогам лидера страны Ким Чен Ына переизбрали главой госсовета. Премьер-министром Северной Кореи назначили старшего члена правящей Трудовой партии Кима Чже Рена. Также был выбран глава президиума Верховного народного собрания Северной Кореи. Им стал вице-маршал Корейской Народной армии​ Чхве Рен Хэ.