В КНДР заявили о планах купить два российских самолета

В КНДР рассматривают возможность купить у России два гражданских самолета для международных рейсов. Об этом журналистам заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов по итогам встречи российских депутатов и замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иля, передает «РИА Новости».

По его словам, во время встречи Им Чхон Иль, который также курирует вопросы экономического сотрудничества, обозначил интересы КНДР, в том числе покупку российских самолетов для «комфортных и безопасных» полетов.

Неверов намерен сообщить о предложении северокорейской стороны председателю правительства Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.