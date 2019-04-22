Дуров поздравил украинцев с избранием Зеленского президентом

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров поздравил украинцев с избранием президентом актера Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поздравляю украинских пользователей с избранием нового молодого президента. Подотчетность и сменяемость власти — залог эффективного государственного управления», — сказал он.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. ЦИК обработал более 99% протоколов. Зеленский набрал 73,22% голосов, а действующий президент Петр Порошенко — 24,46%.