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Выборы на Украине ,  
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В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
Сбежавший в Россию экс-президент Украины направил актеру поздравления с победой на выборах. Зеленский может «обойтись» и без них, заявили в его штабе
Владимир Зеленский (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.

«На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников», — сказал «Интерфакс-Украине» спикер штаба Дмитрий Разумков.​ «Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — заверил он.

О том, что Янукович направил Зеленскому поздравления, ранее 22 апреля рассказал представитель экс-президента Юрий Кирасир. На своей странице в Facebook он также опубликовал текст обращения, которое экс-глава государства, по его данным, отправил актеру. «Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины», — говорится в документе.

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Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от Господа»

Пост президента Зеленский, предупредил Янукович, занимает «в тяжелейший для Украины момент истории». Основной задачей актера после его победы бывший глава республики назвал необходимость принести республике мир. Также новому президенту Янукович посоветовал «не подвести» жителей страны, которые «доверились ему» и надеются на то, что он вернет «народу <...> процветание».

Заканчивается послание пожеланиями Януковича Зеленскому «крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов».

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Пост президента Украины Янукович занимал в 2010–2014 годах. Из страны бывший президент бежал после Евромайдана. Верховная рада затем объявила о «самоустранении [президента] от исполнения конституционных полномочий». Когда Янукович был окончательно лишен звания главы государства, на Украине против него было возбуждено несколько уголовных дел. В январе 2019 года суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно предварительным итогам голосования, после обработки местной ЦИК 98,09% протоколов на выборах лидирует Владимир Зеленский (поддержку ему выразили 73,15% избирателей). Основной соперник актера — действующий глава государства Петр Порошенко — набирает 24,52% голосов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Зеленский, выборы президента, Виктор Янукович, Украина
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