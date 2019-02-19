«Метрострой» и налоговая служба заключили мировое соглашение

Компания «Метрострой» и Федеральная налоговая служба заключили мировое соглашение, сообщила РБК пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк. Соответствующее решение вынес 19 февраля Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Спор между сторонами прекращен. «В ближайшее время налоговая инспекция должна отозвать инкассо со счетов ОАО «Метрострой», после чего компания начнет вести плановую финансовую деятельность», — добавила Гигиняк.

На заседании суда представитель ФНС сообщила, что «Метрострой» получил рассрочку по выплате долгов по налогам на 36 месяцев, отмечает ТАСС. В качестве гарантии оплаты долга компания отдала в залог недвижимость, добавили в службе.

9 января ФНС подала иск в суд с требованием признать «Метрострой» банкротом. Сумма претензий в заявлении не была указана, но, как писала «Фонтанка», она составляла 700 млн руб. В самой компании иск назвали «техническим», а также отметили, что «Метрострой» «полностью обеспечил требование налогового органа принадлежащим ему недвижимым имуществом на сумму, соответствующую размеру требования».