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«Метрострой» и налоговая служба заключили мировое соглашение

Компания «Метрострой» и Федеральная налоговая служба заключили мировое соглашение, сообщила РБК пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк. Соответствующее решение вынес 19 февраля Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Спор между сторонами прекращен. «В ближайшее время налоговая инспекция должна отозвать инкассо со счетов ОАО «Метрострой», после чего компания начнет вести плановую финансовую деятельность», — добавила Гигиняк.

На заседании суда представитель ФНС сообщила, что «Метрострой» получил рассрочку по выплате долгов по налогам на 36 месяцев, отмечает ТАСС. В качестве гарантии оплаты долга компания отдала в залог недвижимость, добавили в службе.

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ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»

9 января ФНС подала иск в суд с требованием признать «Метрострой» банкротом. Сумма претензий в заявлении не была указана, но, как писала «Фонтанка», она составляла 700 млн руб. В самой компании иск назвали «техническим», а также отметили, что «Метрострой» «полностью обеспечил требование налогового органа принадлежащим ему недвижимым имуществом на сумму, соответствующую размеру требования».

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Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

В конце декабря 2018 года рабочие подрядной организации «Метростроя» объявили голодовку из-за четырехмесячной невыплаты зарплат. В компании утверждали, что не могут выплатить зарплату из-за того, что еще не получили от властей Петербурга деньги за уже построенные станции метро. Тогда же сообщалось о многомиллионых долгах «Метростроя» перед налоговой. 30 декабря в Смольном сообщили, что сотрудникам компании полностью выплатили долги по зарплате.

21 января городские власти решили расторгнуть с «Метростроем» контракты на строительство трех линий метро, указав в качестве причины «грубое неисполнение» госконтрактов. Позже уведомление о расторжении контрактов было отозвано, до 1 июня компании дали возможность достроить начатые станции.

Теги: ФНС, «Метрострой», Арбитражный суд
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