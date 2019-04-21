Венедиктов сообщил о послании Быкова после улучшения состояния

Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов получил послание от писателя Дмитрия Быкова, который ранее 21 апреля пришел в сознание. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

В своем послании Быков пообещал вернуться к своей работе «при первой возможности», несмотря на то что реабилитация займет некоторое время.​

«Дорогой Алексей Алексеевич, <...> благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь», — подчеркнул писатель.

Ранее 21 апреля стало известно, что Быков пришел в сознание и начал разговаривать. Врачи, в свою очередь, рассказали о «видимом улучшении» его состояния.

Писатель был госпитализирован 17 апреля в Уфе, куда он приехал, чтобы выступить с лекцией. В тот же день 51-летнего писателя ввели в искусственную кому. Позднее его перевезли в одну из больниц Москвы.