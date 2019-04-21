Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

«Пришел. Динамика положительная», — сказала она.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в Telegram-канале, что врачи сообщают о «видимом улучшении» состояния Быкова. Он также не исключил, что писателя в ближайшие два дня выведут из медицинского сна.

Быкова госпитализировали 17 апреля в Уфе, куда он приехал для выступления с лекцией. В тот же день 51-летнего писателя ввели в искусственную кому. Позднее Быкова перевезли в одну из столичных больниц. Основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова накануне говорила, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии писателя.