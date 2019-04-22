Адвокат заявила о решении суда допустить к Кокорину врача «Зенита»

Позднее адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что Кокорин получил ожог после физиотерапевтической процедуры, из-за которого у него началось загноение ноги. Начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков опроверг информацию о полученном спортсменом ожоге.

Кокорина, его младшего брата Кирилла, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре после драк в центре Москвы. Они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, после чего подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Спортсмены находятся под арестом. В апреле суд начал рассмотрение дела по существу.