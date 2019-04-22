Адвокат заявила о решении суда допустить к Кокорину врача «Зенита»

Суд позволил врачу футбольного клуба «Зенит» посетить в СИЗО Александра Кокорина. Об этом ТАСС заявила адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.
«Суд пошел навстречу и разрешил допустить врача «Зенита» к Александру. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время, когда будет перерыв в заседаниях», — сказала юрист.
Ранее адвокаты Кокорина просили позволить врачу клуба осмотреть травмированное колено Кокорина, однако следствие отказывалось дать разрешение на допуск.
В январе футболист пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на боли в колене из-за травмы, полученной в марте прошлого года. Кокорин также утверждал, что ему не хватает физических нагрузок.