Заплывшего на Камчатку белого медведя отправили на Чукотку вертолетом МЧС

Заблудившегося белого медведя отправили с Камчатки на Чукотку вертолетом МЧС, рассказал «РИА Новости» министр специальных программ и по делам казачества края Сергей Хабаров.

«Вертолет МЧС с белым медведем в специально оборудованной клетке на борту вылетел на Чукотку утром в понедельник. Погода на пути следования воздушного судна нормальная. К 15.00 местного времени ждем возвращения вертолета в Тиличики», — сказал Хабаров.

Жители села Тиличики на Камчатке в середине апреля обнаружили, что в районе населенного пункта бродит истощенный белый медведь. Животное агрессии не проявляло. Белые медведи для этого региона не характерны — вероятно, медведь оказался вблизи Тиличиков, приплыв на льдине.

Для того, чтобы вернуть его в традиционные места обитания на полуострове Чукотка, власти региона вместе с МЧС организовали спецоперацию. Медведя усыпили и поместили в клетку. Планируется, что хищника выпустят на волю в районе мыса Наварин.

Для того, чтобы перевезти медведя, МЧС направили вертолет Ми-8 из Петропавловска-Камчатского, сообщала ранее пресс-служба МЧС. Вместе со спасателями в операции задействованы также охотоведы и ветеринары.