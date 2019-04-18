Талисманами «Команды России» стали кот и медведь

Маскотами проекта Олимпийского комитета России стали медведь и кот. Дизайн разработала Студия Артемия Лебедева, арт-директор проекта — Егор Жгун, автор гипножабы Зойч

Фото: teamrussiamascots / Instagram

Студия Артемия Лебедева представила талисманы для «Команды России», проекта Олимпийского комитета России (ОКР). Ими стали медведь и кот.

Дизайнеры подчеркнули, что медведь ассоциируется с Россией как на международном уровне, так и у жителей страны, в том числе благодаря Олимпиадам в Москве в 1980-м и в Сочи в 2014-м. «Наш Медведь не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет», — рассказали в Студии Артемия Лебедева.

https://www.instagram.com/p/BwZOfYWBAV5/

Второй талисман — «обыкновенный русский кот», внешне похожий на манула, сибирскую рысь и снежного леопарда. «Чтобы добавить русскости, он еще и шапка-ушанка», — добавили дизайнеры.

Авторы талисманов подчеркнули, что, как правило, маскоты Олимпийских игр или чемпионатов мира по футболу «всегда счастливы» и «улыбка не сходит с их лиц», тогда как талисманы спортивных клубов выражают спортивную злость.