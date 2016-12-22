Песков описал безопасность Путина на отдыхе словами «медведь не дурак»

Только зверь увидит президента, «будет вести себя прилично», пошутил пресс-секретарь главы государства. В Туве, занимаясь «природным туризмом», Путин провел прошлые выходные

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реагируя на вопрос об обеспечении безопасности главы государства на отдыхе в Туве, пошутил, заметив, что «медведь не дурак, увидев президента, будет вести себя прилично». Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Прошлые выходные Владимир Путин, по словам Пескова, провел в Туве в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова. «Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм», — уточнял пресс-секретарь. Это уже не первый раз, когда Путин ездил отдыхать в эту республику. В прошлом году вместе с Шойгу президент ловил там рыбу.

«Дикая природа, там ходят медведи, даже охрана вооружается соответствующим образом и тащит с собой все это вооружение, <...> потому что это дикая и нетронутая природа», — рассказал Песков в ответ на вопрос об обеспечении безопасности главы государства во время такого отдыха (цитата по ТАСС). Для этого, как указал официальный представитель Кремля, все, безусловно, отслеживается.

«Ну сами представьте, медведь дурак, что ли, если он Путина увидит, он будет себя вести прилично, конечно», — пошутил Песков. Во время путешествия президент, по его словам, встречал диких горных козлов — козерогов. «Будучи самыми пугливыми животными в мире, козероги, увидев Путина, не стали убегать. Продолжали пастись и, как кто-то пошутил, наверное, признали», — сообщил пресс-секретарь.

Во время недавней поездки в Туву Путин, Шойгу и Бортников «много ходили по горам». «Часов по пять, на высоте 1,8 тыс. м, то есть почти 2 км», — заметил Песков, добавив, что ​«там дышать-то трудно», не то что «ходить подолгу».

«А ходили [они] вверх и вниз на протяжении часа, это огромная физическая нагрузка», — подчеркнул пресс-секретарь. Всего, по информации Пескова, в Туве Путин провел два дня.